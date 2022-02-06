​وزيرة الهجرة تلتقي عددًا من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة لتبادل الخبرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء تفاعليًا عبر تطبيق "زووم" مع عدد من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، وذلك في إطار مبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة" التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان ، اليوم الأحد ، لوزارة الهجرة، أن تلك المبادرة تستهدف التوعية والتعرف أكثر فأكثر على خبرات وأفكار في مجال ريادة الأعمال من المصريين بالخارج وأشقائهم الأفارقة، وذلك ليس فقط لتبادل هذه الخبرات وإنما أيضًا لدراسة إمكانية خلق فرص عمل واستثمار من أجل تحقيق أعظم الاستفادة منها في عملية التنمية الجارية بالدولة المصرية، وبما يعزز بالتوازي العمق الأفريقي لدى مصر ويفتح قنوات للتعاون فيما بين السوق المصرية والسوق الأفريقية بما يحقق زيادة الاستثمارات.

وأعلنت وزيرة الهجرة كل من الرئيس التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي مصطفى قنديل سفيرًا لمبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة" من الجانب المصري، وشيندو أزودو، رائد أعمال شاب من نيجيريا متخصص في مجال التكنولوجيا وخريج جامعة MIT الأمريكية، سفيرًا للمبادرة من الجانب الأفريقي، مؤكدة أنهما من النماذج الشابة الواعدة التي تعطي أملا في مستقبل مشرق.

وأعربت الوزيرة عن فخرها بهذا التجمع من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، مقدمة الشكر إلى الدكتورة دينا شريف الخبير المصري بالولايات المتحدة الأمريكية والمدير التنفيذي لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT، على قدرتها في جمع هؤلاء الرواد المتميزين للمشاركة في اللقاء، وذلك في ضوء مبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن الأفكار التي تبدأ صغيرة وبسيطة من الممكن أن تتحول إلى مشروعات كبرى، مؤكدة الحرص على إشراكهم في جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وهو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والمقرر انعقاده أواخر شهر مارس القادم، على أن تخصص جلسة من الجلسات لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة لتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال الصناعة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة.

كما أعلنت وزيرة الهجرة عن البدء في إنشاء صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتصبح منصة جامعة لهؤلاء الرواد يضعون فيها خبراتهم وأفكارهم والتفاصيل المتعلقة بالسيرة الذاتية لكل منهم، بما يسهل عملية الاطلاع والتعارف وتبادل الآراء والمقترحات وكذلك المشاركة في الأنشطة التي تطلقها الوزارة تحت مظلة مبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة".