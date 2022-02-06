قرار جمهوري بتعيين 143 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القرار رقم 46 لسنة 2022 وتضمنت مادته الأولى تعيين 143 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من دفعة 2018.

وتضمنت مادته الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

وكان أعلن مجلس الدولة، في وقت سابق، عن بدء سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة في تاريخ المجلس، ابتداء منذ الأربعاء 2 فبراير، وحتى 9 من الشهر ذاته.

وتستهدف المسابقة خريجي وخريجات كليات الشرطة والحقوق والشريعة والقانون دفعة 2021 لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة- نائب رئيس مجلس الدولة، أن تقديم الملف مستوفى المستندات سيكون في المدة من السبت 19 فبراير المقبل وحتى نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022، على أن يتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عناوينهم البريدية الإلكترونية.

كما أعلن الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.