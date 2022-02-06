العثور على أشلاء شاب بـ6 أكتوبر.. والتحريات تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت رجال الشرطة على أشلاء آدمية لشاب على شريط السكة الحديد بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على أشلاء آدمية على شريط السكة الحديد الخاص بقطارات البضائع، بمنطقة ابني بيتك.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

بالفحص والمعاينة عثر على أشلاء "علي.م.ع"، 24 سنة، سوداني الجنسية، ورجحت التحريات الأولية إلى أن القطار صدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.