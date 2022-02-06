الأمن يكشف حقيقة فيديو تحريض ضابط على قتل "محبوس" داخل القسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "تيك توك" يتضمن ارتداء أحد الأشخاص لملابس أميرية مدعياً تواجده داخل حجز أحد أقسام الشرطة وتكليفه من بعض ضباط الشرطة بقتل أحد المحبوسين وإشعال النيران بالحجز.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه بمشاركة آخر وتبين أنهما من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وسبق اتهامهما في العديد من القضايا.

وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك ويتضمن ادعاءات كاذبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.