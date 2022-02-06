مصدر أمنى ينفي القبض على شخص أثناء الصلاة

نفى مصدر أمنى ما تداولته بعض العناصر الإثارية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى من ضبط أى أشخاص أثناء قيامهم بأداء الصلاة.

محمد يوسف

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