التحريات تكشف ملابسات فيديو احتجاز شخص يومين داخل قسم العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نفى مصدر أمنى صحة فيديو متداول لشخص يدعي احتجازه دون وجه حق لمدة يومين بقسم شرطة العجوزة.

التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة توصلت إلى أن حقيقة الواقعة تتمثل أنه بتاريخ 4 الجارى وقعت مصادمة بين سيارة يستقلها شخص وبصحبته طفل (نجل زوجته) بسيارة ميكروبا" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة العجوزة، وفر قائد السيارة من موقع الحادث تاركاً الطفل بالسيارة - فى ضوء صدور حكم بالحبس عليه فى أحد القضايا -.

الرائد محمد مجدي رئيس مباحث العجوزة، ومعاونه الرائد أحمد فاروق تمكنا من تم ضبطه وبصحبته (شقيق زوجته) وتم تسليم الطفل لخاله دون احتجازه عقب صدور قرار النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات.