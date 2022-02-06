أستاذ أدب شعبي: السيرة الهلالية هي السيرة الشعبية الباقية لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور خالد ابو الليل أستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة، خلال ندوة التراث الشعبي مكونا للهوية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن السيرة الهلالية هي السيرة الشعبية الوحيدة التي تعيش الى الآن ولم تتحول إلى تراث مثل باقي السير.

وقال أبو الليل: تحظى السيرة الهلالية بأنها متداولة ولم تتحول إلى نسخة متحفية لأنها نسق قيمي كامل وأبو زيد الهلالي، يمثل فيها ربع نبي، والبطل الشعبي بشكل عام يبحث عن مصلحة الأمة والمجتمع والوطن ولو تعارضت مصلحته الشخصية مع مصلحة الوطن سينتصر المصلحة العامة، لأنه يدرك أن المصلحة الشخصية جزء من المصلحة العامة.

وقال أبو الليل: من أهم مميزات السيرة الهلالية أنها تهتم بالمرأة، فالجازية كانت تحظى بثلث المشورة في بني هلال، والمواقف على ذلك كثيرة ومتعددة منها مثلا عندما أرادت القبيلة اختيار أحد الفرسان للتغريبة، فاختارت ابو زيد الهلالي.

وتابع: الموروث الشعبي ثقافة مادية تتضمن موروثات وعادات وتقاليد وأغاني وحواديت وسير وعديد، إذن فالتراث جزء منا في اللاشعور الجمعي وجزء من مكوننا وهو أشبه بسلسلة متداخلة، وهو ليس قاصرا على فئة وأكثر ناس حافظوا على تراثنا هم الغجر.

وواصل: التراث الشعبي ليس مقصورا على فئة معينة وأزمتنا تكمن في التناقض الذي نقع فيه لأننا نغني في الحجرات المغلقة بينما نرفض دراسة الأدب الشعبي في المدارس، ونذهب إلى الفصحى دون غيرها، من الفنون المعترف بها من الأدب والشعر والقصة والروايات، وكلها مبررات واهية.