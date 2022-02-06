دفع التكاليف وتطعيم كورونا.. اعرف الأوراق المطلوبة لحجز عمرة رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يبحث الراغبون في السفر لأداء العمرة، عن الأوراق المطلوبة للتقدم لحجز برنامج العمرة، وذلك عقب فتح باب العمرة أمام المصريين لموسم 1443 هجرية.

ومن المقرر، انطلاق أولى الرحلات من مصر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك عمرة رجب منتصف شهر فبراير الجاري، بعد انقطاع دام لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

ويرصد "الخليج 365" الأوراق المطلوبة لحجز برنامج العمرة على النحو التالي:

- جواز سفر ساري لمدة عام من تاريخ السفر، مع صورة بطاقة الرقم القومي

- سداد المبلغ بالكامل عند التعاقد على برنامج العمرة.

- شهادة خلو من الأمراض، صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية.

- يتم تحديد موعد لأخذ مسحة (pcr) قبل تاريخ السفر بـ 48 ساعة.

- احتساب سعر تذكرة الطيران على أساس 6500 جنيه وأي زيادة في أسعار التذاكر أو رسوم من مصر أو السعودية يتحملها المعتمر.

شهادة تطعيم QR

- جرعة أولى فايز – جرعة ثانية فايزر – جرعة ثالثة فايزر في حالة مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية.

- جرعة أولى استرازينيكا – جرعة ثانية استرازينيكا – جرعة ثالثة استرازينيكا في حالة مرور 6 أشهر على الجرعة الثالثة.

- جرعة جونسون.

جدير بالذكر، أن شركات السياحة، أعلنت أسعار عمرة رجب على النحو التالي:

- سعر البرنامج الاقتصادي يبدأ من 22 إلى 26 ألف جنيه لمدة 14 ليلة.

- سعر برنامج مستوى (فئة 5 نجوم أ) يبدأ من 33 إلى 36 ألف جنيه لمدة 10 ليال.

- سعر برنامج مستوى (فئة 5 نجوم ب) يبدأ من 40 إلى 46 ألف جنيه لمدة 10 ليال.

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