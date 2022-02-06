شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الهرم تحذر أولياء الأمور من التعامل مع 8 كيانات لعدم حصولها على تراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت إدارة الهرم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، أولياء الأمور من التعامل مع بعض الكيانات، موضحة أنها غير مرخصة. وشملت الكيانات التى حذرت منها الإدارة أولياء الأمور 8 كيانات وهى " الفضيلة شارع جاد الرسول المريوطية فيصل والشمس " ملاعب مدريد" وأصحاب اليمين واليمنية الحديثة والريحانة واكتيف والأندلس وأجيال هالة فهمى".

تحذير إدارة الهرم