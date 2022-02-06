شكرا لقرائتكم خبر عن "الكل واحد.. مفيش ألوان".. برزنتيشن تدعم سفر الجمهور لمساندة المنتخب فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب المصري لكرة القدم، مساء اليوم نهائى كأس الأمم الإفريقية مع منتخب السنغال، فلا حديث فى الكرة المصرية والعربية والإفريقية إلا عن نهائي الكان، الذى يجمع المنتخبين، وتدعم شركة برزنتيشن الحضور الجماهيري في هذه المباراة نظرها لدور الجمهور الكبير في دعم المنتخب خلال مباراة الليلة، حيث يعد الجمهور اللاعب رقم واحد لأن الكل واحد خلف المنتخب المصري وتسخر برزنتيشن كافة الجهود لدعم الجمهور المصري خلال هذه المباراة المهمة.

ولما نقول إن الجمهور هو لاعب رقم واحد.. إحنا مش بنقول شعارات.. هتافات جماهرينا في دوالا وجاروا وياوندى.. خلت العالم كله يحتار.. ايه الروح.. ايه الروح دى.. ايه الروح اللى تخلي المصريين يسافروا أميال يقفوا على رجلهم بالساعات في الملعب وبره الملعب.. علشان يهتفوا ويشجعوا باسم مصر".

"الروح دى تخلى تدعمهم وتسخر إمكانياتها في صناعة الرياضة.. علشان توصلهم للمدرجات في أي مكان.. الكل هنا واحد مفيش الون.. الكل قلبه على اسم مصر".

ويطمح منتخب مصر فى التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ33 المقامة بالكاميرون بالفوز على السنغال بعد نجاحه فى تقديم أفضل العروض فى أدوار خروج المغلوب بالفوز على كوت ديفوار والمغرب والكاميرون للوصول للنهائى.

كما يسعى منتخب مصر للتكشير عن أنيابه بالتفوق على السنغال قبل مواجهتى المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 24 مارس، على أن تقام المباراة الثانية فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.