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المجلس الأعلى للإعلام ينعى الكاتب الصحفى عبدالقادر محمد

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القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي عبدالقادر محمد مدير تحرير جريدة الأخبار، الذي وافته المنية صباح اليوم.

 

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الأخبار، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

 

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد نعى من قبل الكاتب الصحفي عبدالحكيم الأسواني مدير تحرير جريدة المصري اليوم، الذي وافته المنية الأحد الماضى،وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة المصري اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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