قبل ساعات من مباراة مصر والسنغال.. زحام بالطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تباطأت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة، مساء اليوم الأحد، وتواجد رجال المرور للعمل عل تنظيم حركة السيارات، وظهرت كثافات مرورية عالية، بالتزامن مع خروج الموظفين والعمال من أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية، وقبل ساعات من انطلاق مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب إلى الأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس للبساتين وزهراء المعادي.

الطريق الدائري شهد كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وتباطؤ في حركة السيارات، وتكررت الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية.

وكوبري أكتوبر شهد كثافات مرورية عالية للسيارات أمام القادم من الجيزة، اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائري.

وتشهد القاهرة ازدحاما عند في أعلى كوبري الحدائق للقادم من الوايلي والزاوية إلى مدينة نصر والفنجري ويفضل شارع مصر والسودان، كما يوجد ازدحاما عند أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات إلى مصر الجديدة وحلمية الزيتون والتجنيد لذلك يُنصح بسلوك كوبري سرايا القبة.

وتواجدت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

وفي محافظة الجيزة شهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بمنطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، ولشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، بدء من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.