الدفاع المدني يكشف سر سحابة الدخان شرق نهر النيل بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة رجال الدفاع المدني بالجيزة، سر تصاعد الأدخنة شرق نهر النيل بمركز أوسيم، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب شرق النيل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الشمال.

تبين بالفحص نشوب حريق بكمية مخلفات "هيش"، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.