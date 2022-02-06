تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث كرداسة الأولى لـ 6 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث مركز كرداسة، التي وقعت في مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة بأحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى، لجلسة 6 مارس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار، وطارق صلاح درة، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء.