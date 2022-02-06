السيطرة على حريق مخلفات بمدخل قرية دهشور بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

حاصرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، نيران حريق شب بكمية مخلفات بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب بمدخل الرئيسي لقرية دهشور بجوار نقطة الفرز.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع مدير قطاع الجنوب.

تبين بالفحص نشوب حريق بكمية مخلفات، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.