نسبة الإنجاز بلغت 99%.. رئيس الهيئة الهندسية يناقش مستجدات الأعمال بالمتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أ.ح.إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية وتقدم العمل الأثري به، بالإضافة إلى تطورات الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، ومساعدو رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتخصصون، والمقاول واستشاري المشروع وممثلو تحالف تقديم وتشغيل الخدمات.

وقام اللواء عاطف مفتاح باستعراض ما آلت إليه نسب إنجاز الأعمال في مشروع المتحف، حيث أوضح أن إجمالي نسبة إنجاز الأعمال بالموقع وصلت إلى 99%، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ومن التشطيبات الداخلية بنسبة 99.8%، كما وصل حجم الإنجاز في تنفيذ الأنظمة الإلكتروميكانيكية إلى 96%، وفي تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT إلى 90%.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح بشأن أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، أنه تم الانتهاء من الساحات الخارجية والمساحات الخضراء بنسبة 98%، ووصل حجم الإنجاز في الطرق الخارجية المحيطة إلى 92%، وفي الواجهة المطلة على الأهرامات إلى 99.8%، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100%، وجار تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبنى.

واستعرض المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة الحل المعماري لزيادة طاقة انتظار السيارات لتصل إلى أكثر من ٢٠٠٠ مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليًا بـ١٣٠٠ عربة، بالإضافة إلى استعراض مراحل تسليم أعمال تقديم وتشغيل خدمات الزائرين من المصريين والسائحين بالمتحف.

واستعرض الدكتور الطيب عباس موقف تقدم العمل الأثري بالمتحف؛ حيث أوضح أنه وصل حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم إلى 99.8%، كما تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%، بالإضافة إلى أنه تم وضع وتثبيت أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فاترينة عرض من أصل 107 فاترينات.

وأضاف مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير أنه تم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية بنسبة 96%، كما تم نقل حتى الآن أكثر من 56,000 قطعة أثرية إلى المتحف.

وتفقد الدكتور خالد العناني واللواء إيهاب الفار والحضور، في جولة بالمتحف، الأعمال والعرض المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم، وقاعة الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب خوفو.