أماكن الإزالات و 4 حارات.. 10 معلومات عن محور 26 يوليو الجديد- صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الجهات المختصة، أعمال تنفيذ مشروع توسعة محور 26 يوليو، وهو الأمر الذي يتطلب إزالة مجموعة من العقارات المتعارضة مع المسار.

ويرصد "الخليج 365" 10 معلومات عن المحور الجديد على النحو التالي:

1- بدأت الإزالات من حوض المنصوري بجوار عزبة عمر بقرية البراجيل وحتى حوض الغفارة بجوار بحري محور 26 بالبراجيل.

2- الإزالات تشمل "بيوت صغيرة" بحرم محور 26 يوليو لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.

3- يتم توسعة المحور القديم ليصبح 4 حارات مرورية إضافة إلى القديم.

4- بدء تنفيذ محور جديد موازيا للمحور القديم، ليكون هناك طريق ذهاب وآخر للعودة.

5- يمر المحور بشارع جمال عبدالناصر في طريق البراجيل، وسيبلغ عرض الشارع بعد أعمال الإزالات 45 مترا حتى تقاطعه مع الدائري. وتعد هذه المنطقة من أكثر المناطق التي سيتم فيها إزالات، بحسب النائبة نشوى الديب، نائبة الدائرة.

6- الطريق الجديد سيربط المحور الموجود من ناحية الطريق الصحراوي، والجديد سيمر على مناطق كرداسة والبراجيل وإمبابة.

7- يبدأ المحور من البراجيل ويمر فوق الكوبري على السكة الحديد حتى مدرسة الرواد، وأعلى نفق أحمد عرابي.

8- بداية المحور الجديد من أول نفق أحمد عرابي بجوار مطار امبابة؟

9- مسار محور 26 يوليو الجديد، سيكون موازيا للمحور القديم ويساهم في فك الضغط على ميدان لبنان بشكل كامل.

10- يتم تطوير المحور من خلال توسعة الطريق من المسافة من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى محور 26 يوليو، ومن هذه النقطة سيبدأ المحور الجديد الذي تتم فيه الإزالات وسيمر على مناطق كرداسة وأوسيم والبراجيل ثم المهندسين عن طريق أحمد عرابي.