الجيزة: ضبط 2355 قضية تموين بإجمالي 105 أطنان خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من ضبط ٢٣٥٥ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي ١٠٥ أطنان.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة، من العميد رماح عرفه مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة وذلك على لنحو التالي:

الغش التجاري والتدليس

أسفرت الحملات عن ضبط ١٩ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ١٠٢ طنًا، عبارة عن طحينة أكواب ورقية ومخللات ومطهرات ودقيق وسكر وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات ألبان وصلصه وزيوت وخل تفاح وذرة وأرز وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

المطاحن والمخابز

تضمّن التقرير ضبط ٧٠٩ قضية في مجال المطاحن والمخابز البلدية، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

البترول والتموين

ضبط ٤٦٣ قضية في مجال المواد البترولية، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطوانات البوتاجاز بأكثر من السعر الرسمي، وتجميع والاستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة، وفي مجال المحال العامة، ضُبطت ١١١٧قضية وفي مجال البدالين التموينيين تم ضبط ٤٥ قضية لعدم الإعلان عن الأسعار.