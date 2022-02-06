شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد حالات الإعفاء من امتحانات اللغة الثانية والعربى والدين بالثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات الطلاب المقرر إعفاؤهم من امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية بامتحانات الثانوية العامة 2022، الطلاب المصريون العائدون من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية والذين يلتحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لمصر، وفي هذه الحالة تطبق عليهم القواعد ويتم منحهم مصدقة بالمواد التي درسوها.

وتابعت الوزارة فى الخطاب الخاص بضوابط وإجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، أن الطلاب المصريين مزدوجي الجنسية لدولة غير ناطقة باللغة العربية غير المقيمين بجمهورية مصر العربية، يجوز إعفاؤهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويعاملون معاملة الطالب الوافد، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلا، ويكون على رغبة ولي الأمر وإقرار كتابي منه، قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل على ألا يستفيد من هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات وشروط الإعفاء من اللغات الأجنبية لطلاب الثانوية العامة وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 284 لسنة 2014 والقرار الوزاری رقم 218 لسنة 2018، على النحو التالى:

أولا ـ الطلاب المصريون

ـ الطلاب المصريون الذين كانوا يدرسون في بلاد لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية يجوز إعفاؤهم وفق الضوابط التالية:

ـ يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثاني الثانوى العام المصرى في دولة لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية والتحق بالمدارس المصرية بالصف الثالث الثانوی، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب إلى مدرسته بطلب للإعفاء من اللغة الثانية يرسل إلى المديرية إدارة "شئون الطلبة والامتحانات" لبحث مدى أحقية الطالب في الإعفاء من الامتحان فيها ويرفق طلب الإعفاء باستمارة التقدم للامتحان .

ـ عند نجاح الطالب يمنح شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ويكتب في خانة اللغة الأجنبية الثانية "معفى"، ويخفض تبعا لذلك المجموع الكلى للدرجات بما يعادل الدرجات المخصصة لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

ثانيا: الطلاب الوافدين

للطلاب الوافدين الحق في الإعفاء من الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية عند التقدم لامتحان الصف الثالث الثانوى إذا كان الطالب قد التحق بالصف الثانى الثانوى مباشرة ولم يدرس اللغة الثانية في الصف الأول الثانوی ويرفق باستمارة التقدم للامتحان طلب الإعفاء، كما يجوز للطالب دراسة إحدى اللغات الأجنبية الإنجليزية الفرنسية، الألمانية أو الإيطالية ، الإسبانية أو الصينية كلغة أجنبية ثانية.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للطلاب المصريين العائدين من الخارج - الطلاب الوافدون : يجوز إعفاؤهم من دراسة اللغة الأجنبية الأولى والثانية وفي حالة إعفائه من اللغتين يمنح مصدقة بالمواد التي أدى الامتحان فيها . ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطلب الطالب احتساب درجة اعتبارية له في المواد التي أعفي منها عند منحه المصدقة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

