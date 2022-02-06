شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف طرق الغذاء الصحى لمرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الدواء المصرية أن الطرق العلاجية المختلفة للأورام السرطانية تؤدى فى بعض الأحيان إلى حدوث مشاكل متعلقة بتناول الطعام والشراب أو الهضم.

وقالت هيئة الدواء المصرية : مرضى السرطان يعانون من فقدان الشهية والغثيان نتيجة القلق من المرض وعلاجه.

وطالبت هيئة الدواء المصرية مرضى السرطان باتباع نظام غذائى صحى لتمكين الجسم من تجنب الاثار الجانببة لطرق العلاج .

وكانت هيئة الدواء كشفت عن تفاصيل أعراض ما يعرف بالاضطراب العاطفي الموسمي أو اكتئاب فصل الشتاء، وقالت وهو شكل من أشكال الاكتئاب المرتبط بفصلي الخريف والشتاء، ويأتي ويختفي مع بداية وانتهاء الفصل.

وأوضحت هيئة الدواء أن أسباب الإصابة بالاكتئاب الموسمي غير معروفة، ولكن يرجع لقصر فترة النهار، وقلة التعرض للشمس، وهذا يؤدي إلى تغير الساعة البيولوجية للإنسان، مما يؤثر على قدرة الدماغ لإنتاج هرمون السيروتونين والميلاتونين، اللذان يؤثران على الحالة المزاجية للأشخاص.