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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح مخاطر التدخين على السيدات الحوامل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مخاطر التدخين على المرأة الحامل، مؤكدة أهمية الإقلاع عنه نظرا لمخاطرة .
وقالت وزارة الصحة والسكان : تتضمن المخاطر حدوث حمل خارج الرحم وهو من أخطر أنواع الحمل بالإضافة إلى زيادة احتمالات وفاة الجنين خلال فترة الحمل وكذلك الوفاه بمجرد الولادة .
وأضافت وزارة الصحة والسكان : يتسبب التدخين فى زيادة احتمالات الولادة بشكل مبكر وذلك يتسبب فى جعل المولود أكثر عرضة للمضاعفات الصحية .
مخاطر التدخين على السيدات الحوامل