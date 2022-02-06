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وزارة الصحة توضح مخاطر التدخين على السيدات الحوامل.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مخاطر التدخين على المرأة الحامل، مؤكدة أهمية الإقلاع عنه نظرا لمخاطرة .

 

وقالت وزارة الصحة والسكان : تتضمن المخاطر حدوث حمل خارج الرحم وهو من أخطر أنواع الحمل بالإضافة إلى زيادة احتمالات وفاة الجنين خلال فترة الحمل وكذلك الوفاه بمجرد الولادة .

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان : يتسبب التدخين فى زيادة احتمالات الولادة بشكل مبكر وذلك يتسبب فى جعل المولود أكثر عرضة للمضاعفات الصحية .

 


مخاطر التدخين على السيدات الحوامل

 

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