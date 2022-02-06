شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعتمد 40 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، أسماء الناجحين من محافظة أسوان "المجموعة الثانية والخامسة والسادسة" من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، مؤكدة أنها ستنشر تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها.

وفيما يلى أسماء الخطباء الجدد وتقديراتهم:

1. إبراهيم عبد الرازق مأمون حسن - أسوان - كلية أصول الدين - ممتاز مع مرتبة الشرف

2. فارس ناجح إسماعيل محمود - أسوان - كلية أصول الدين - ممتاز مع مرتبة الشرف

3. محمود رجب أحمد حسن - أسوان - كلية أصول الدين - ممتاز مع مرتبة الشرف

4. طه جابر طه محمد - أسوان - كلية الدعوة الإسلامية - ممتاز مع مرتبة الشرف

5. علاء حسين محمد حسن - أسوان - كلية الدعوة الإسلامية - ممتاز مع مرتبة الشرف

6. على عباس محمد أحمد - أسوان - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

7. خالد محمد عليان جبريل - أسوان - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

8. الجندى ثابت الجندى إسماعيل - أسوان - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

9. محمد سيد جمعة مغربى - أسوان - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

10. حسن أحمد محمد على - أسوان - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

11. عبد الرحمن محمد عدوى - أسوان - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

12. بشير محمد بشير أبو الحسن - أسوان - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

13. مصطفى إبراهيم على مدنى - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

14. رمضان محمود حسن على - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

15. محمد مجاهد محمد إبراهيم - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

16. عبد الرحمن عباس أحمد عباس - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

17. سلطان حامد على عبد السيد - أسوان - كلية اللغة العربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

18. أحمد على محمد الأمين - أسوان - كلية اللغة العربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

19. عبد الرحمن ضيفى أحمد محمود - أسوان - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف

20. محمد عبد الحميد على محمد حسن - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا

21. جابر عبد الفتاح جابر محمد - أسوان - كلية أصول الدين - جيد

22. مصطفى خالد حسين محمد - أسوان - كلية أصول الدين - جيد

23. همام محمد أحمد حسين - أسوان - كلية أصول الدين - جيد

24. يحيى عثمان محمود سليمان - أسوان - كلية أصول الدين - جيد

25. راضى أبو الحمد راضى أحمد - أسوان - كلية الشريعة والقانون - جيد

26. محمد أحمد عليان محمد - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

27. أحمد خميس بدرى أبازيد - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

28. الحسين محمد عبد الحارس محمود - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

29. رمضان عبد الوهاب جابر محمد - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

30. محمد محسن أحمد السيد - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

31. محمد عبد الحكيم محمد عبد اللطيف - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

32. محمد حافظ حسن حسين - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

33. محمد عبد المقصود محمود على موسى - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

34. سليمان محمد أحمد أحمد سليمان - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

35. مصطفى سعيد عبد الباقى عبد ربه - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

36. محمد عبد الحارث عبد الله سعيد - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد

37. إدريس أنور إدريس طه - أسوان - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

38. على محمد السعيد عبد الرازق محمد - أسوان - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

39. وائل عبد السلام عبد المجيد محمود - أسوان - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

40. أحمد محمود توفيق محمد - أسوان - كلية اللغة العربية - جيد

- وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتى :

1- نسخة من المؤهل أصل .

2- صورة الرقم القومى .

3- صورتان شخصيتان حديثتان.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، فى حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومى وصورتين حديثتين.