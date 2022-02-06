شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعتمد 40 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أسماء الخطباء الجدد وتقديراتهم:
1. إبراهيم عبد الرازق مأمون حسن - أسوان - كلية أصول الدين - ممتاز مع مرتبة الشرف
2. فارس ناجح إسماعيل محمود - أسوان - كلية أصول الدين - ممتاز مع مرتبة الشرف
3. محمود رجب أحمد حسن - أسوان - كلية أصول الدين - ممتاز مع مرتبة الشرف
4. طه جابر طه محمد - أسوان - كلية الدعوة الإسلامية - ممتاز مع مرتبة الشرف
5. علاء حسين محمد حسن - أسوان - كلية الدعوة الإسلامية - ممتاز مع مرتبة الشرف
6. على عباس محمد أحمد - أسوان - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
7. خالد محمد عليان جبريل - أسوان - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
8. الجندى ثابت الجندى إسماعيل - أسوان - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
9. محمد سيد جمعة مغربى - أسوان - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
10. حسن أحمد محمد على - أسوان - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
11. عبد الرحمن محمد عدوى - أسوان - كلية أصول الدين - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
12. بشير محمد بشير أبو الحسن - أسوان - كلية الشريعة والقانون - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
13. مصطفى إبراهيم على مدنى - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
14. رمضان محمود حسن على - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
15. محمد مجاهد محمد إبراهيم - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
16. عبد الرحمن عباس أحمد عباس - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
17. سلطان حامد على عبد السيد - أسوان - كلية اللغة العربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
18. أحمد على محمد الأمين - أسوان - كلية اللغة العربية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
19. عبد الرحمن ضيفى أحمد محمود - أسوان - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًّا مع مرتبة الشرف
20. محمد عبد الحميد على محمد حسن - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد جدًّا
21. جابر عبد الفتاح جابر محمد - أسوان - كلية أصول الدين - جيد
22. مصطفى خالد حسين محمد - أسوان - كلية أصول الدين - جيد
23. همام محمد أحمد حسين - أسوان - كلية أصول الدين - جيد
24. يحيى عثمان محمود سليمان - أسوان - كلية أصول الدين - جيد
25. راضى أبو الحمد راضى أحمد - أسوان - كلية الشريعة والقانون - جيد
26. محمد أحمد عليان محمد - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
27. أحمد خميس بدرى أبازيد - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
28. الحسين محمد عبد الحارس محمود - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
29. رمضان عبد الوهاب جابر محمد - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
30. محمد محسن أحمد السيد - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
31. محمد عبد الحكيم محمد عبد اللطيف - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
32. محمد حافظ حسن حسين - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
33. محمد عبد المقصود محمود على موسى - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
34. سليمان محمد أحمد أحمد سليمان - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
35. مصطفى سعيد عبد الباقى عبد ربه - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
36. محمد عبد الحارث عبد الله سعيد - أسوان - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - جيد
37. إدريس أنور إدريس طه - أسوان - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
38. على محمد السعيد عبد الرازق محمد - أسوان - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
39. وائل عبد السلام عبد المجيد محمود - أسوان - كلية الدعوة الإسلامية - جيد
40. أحمد محمود توفيق محمد - أسوان - كلية اللغة العربية - جيد
- وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتى :
1- نسخة من المؤهل أصل .
2- صورة الرقم القومى .
3- صورتان شخصيتان حديثتان.
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
وعلى المديرية استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، فى حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومى وصورتين حديثتين.