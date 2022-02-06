التنمية المحلية: برامج الإسراع بعملية التنمية بالمحافظات تدعم التحول الرقمى

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القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن برامج الإسراع بعملية التنمية فى المحافظات والتى تتبناها الوزارة تهدف إلى دفع عمليات التحول الرقمي من خلال العديد من المحاور من ضمنها محور بناء الكفاءات الرقمية عبر إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الإبداع التكنولوجي وكان من ضمنها تدريب العاملين بوزارة التنمية المحلية لتحسين قدراتهم على التواصل مع المواطنين، لافتا إلى أنه يتم تدريب 200 متدرب سنوياً عبر 6 دورات للمكاتب الأمامية ومشرفى النظام للعاملين بالمراكز التكنولوجية وتنفيذ (16) دورة تدريبيه للعاملين بوحدات نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات و ذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة .

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الأول لكلية التجارة – جامعة مدينة السادات "رؤية الفكر المالى والإدارى فى عصر الرقمنة لتحقيق التنمية المستدامة 2030" ، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى ودعم السياسات وحضره رئيس جامعة مدينة السادات وعدد من قيادات الجامعة.

وقال شعراوى، إن المحور الثانى لدفع عملية التحول الرقمى هو محور الرقمنة والتوثيق الإلكترونى فى إطار المشروع القومي لأرشفة ورقمنة المستندات الورقية بكافة الوزارات بالحكومة للاستعداد لتحويلها إلى صورة رقمية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بأرشفة 3 ملايين و800 ألف ورقة بشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وأوضح شعراوى، أن الوزارة تعتبر من أهم الوزارات التي تعمل في العديد من المجالات المختلفة المرتبطة بخدمة المواطنين في المحافظات بالتنسيق على المستويين المحلي (الوزارات والجهات المعنية بالدولة) والدولي (بعض الجهات المانحة)، لافتاً إلى أن تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات تتم عبر شراكة استراتيجية مع وزاتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكتولوجيا المعلومات، حيث إنشاء وتشغيل 275 مركزا تكنولوجيا ثابتا مميكنا و30 سيارة كمراكز خدمة متنقلة للمناطق المزدحمة وذات الكثافة السكانية المرتفعة لتقديم عدد 180 خدمة إلكترونية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة لتصبح بوابة إلكترونية تضم جميع الأنشطة ذات العلاقة بخدمات الجمهور ورفع وعي المواطنين بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة من خلال المبادرات والمشروعات المختلفة التي تقوم بها الوزارة منها 42 خدمة إلكترونية تم إتاحتها على بوابة خدمات المحليات شاملة الدفع الالكترونى لرسومها.

وأضاف شعراوى، أنه تم إطلاق البوابة الجغرافية الجيومكانية لوزارة التنمية المحلية والتي تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين من جانب و دعم إتخاذ القرار على مستوى الوزارة والمحافظات، من جانب آخر وفى هذا الصدد حصل مشروع "البوابة الجيومكانية للوزارة " خلال آخر مؤتمر عالمي تم في الولايات المتحدة الأمريكية Esri User Conference بحضور أكثر من 70 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم على جائزة التميز Sag award .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مصطلح التنمية المستدامة في العالم أصبح واحداً من أهم الاصطلاحات وأكثرها شيوعاً وأحد القواسم المشتركة بين خبراء التخطيط والتنمية أيًا كانت المدارس التي ينتمون إليها.. أو الفكر الذي يعبرون عنه ، مضيفاً إن التنمية المستدامة تعني تعظيم عوائد التنمية بما يعود بالنفع والرخاء على الجيل الحالي ويحفظ حقوق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية ، كما إن فكرة التنمية بوجه عام ترتبط بتفعيل كل قدرات المجتمع والدولة وتشغيل كل قواها المعطلة لضمان مستوى معيشي أفضل.