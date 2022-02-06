شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.
- الكوسة بـ 13 جنيها .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.
- الفلفل الألوان 34 جنيها.
- الليمون بـ 13.5 جنيه.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 11 جنيهات.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- فاصوليا خضراء 22 جنيها .
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- يوسفي سكرى 7 جنيهات.
- برتقال بصرة 7 جنيهات.
-برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 14 جنيها.