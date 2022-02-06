شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: إنهاء إجراءات سفر الطلاب إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن طلاب الجامعات المصرية غادروا إلى الكاميرون، لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته مساء اليوم الأحد، أمام نظيره السنغالي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتم التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة لحصول الطلاب على التطعيمات اللازمة للسفر، فضلًا عن تسهيل إجراءات تحليل PCR للتأكد من سلامتهم بعدم الإصابة بفيروس كورونا.

كما تعاونت كافة المؤسسات المعنية بالدولة مع وزارة التعليم العالي لتيسير إجراءات السفر للطلاب المشاركين.

جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي استطاعت توفير الدعم المادي لتكاليف سفر الطلاب من خلال عدد من الرُعاة، واختارت الجامعات الطلاب المتميزين في المُشاركة بالأنشطة الطلابية المُختلفة.

ونتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق والنجاح في رفع اسم مصر دائما.