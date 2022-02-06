شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات اليوم الأحد ( 6 فبراير 2022 ) تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والتى سوف تستمر حتى 26 فبراير الجارى وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة فى اجتماعها مطلع شهر يناير الجارى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

وأكد شعراوى، في بيان اليوم، وجود تنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة 19 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات، موجهًا المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

وشدد الوزير على أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن .

ووجه شعراوى، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معقومات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .

وأوضح شعراوي، أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 بدأت خلال الفترة من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، وبلغ إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة 5146 حالة مباني على مساحة 916 ألف متر مربع في جميع المحافظات، وإزالة 567 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 3827 فدان كما تم إزالة التعديات بالبناء عَلِي الأراضي الزراعية بعدد 165 حالة مباني عَلِي مساحة 31 ألف متر مربع.

وطالب شعراوى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

كما طالب وزير التنمية المحلية، بضرورة التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية لأراضى وأملاك الدولة التي تم استردادها منعاً لعودة التعديات مرة أخرى والمواجهة الحاسمة لأى تعديات على تلك الأراضى أو تجاوزات في هذا الشأن ، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.

جدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 .