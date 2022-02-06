شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر بسبب درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما تردد من أنباء بشأن توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي من محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، مُشددةً على أن كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة.

الحكومة تنفى توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي من محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، مُشددةً على أن كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة.

أعربت جمهورية مصر العربية ، اليوم الأحد ، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، حكومةً وشعبًا، ولذوي الطفل ريان، الذي وافته المنية مساء أمس، على الرغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومُضنية في محاولات إنقاذه. في إطار متابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لأبرز التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية والتي تتناول الشأن المصري في مختلف المجالات، قام المركز برصد تقرير وكالة فيتش سوليوشنز الخاص بالصادرات المصرية الكيماوية، والذي أشار إلى أن إنتاج قطاع البتروكيماويات في مصر بلغ 3.34 مليون طن خلال العام المالي 2020/ 2021، كما حقق القطاع نموًا في الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي وفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية. شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحداث، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ CAHOSCC، والمنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي. بدأت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الخامس الابتدائي حتى الثانى الاعدادى بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث أكدت بعض المديريات والإدارات التعليمية ظهور بعض النتائج لصفوف النقل مع إعلان نتائج باقى الصفوف بشكل متواصل بعض انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، موضحة أن درجات الفصل الدراسي الأول للطلاب مكملة للترم الثانى وتحدد حالة لطالب راسب أم ناجح فى نهاية الفصل الدراسي الثاني. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدلا على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. 9 رحلات جوية تغادر مطار القاهرة لنقل مشجعى منتخب مصر إلى الكاميرون غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، 9 رحلات جوية متوجهة إلى مطار ياوندى بالكاميران على متنها الجماهير المصرية المغادرة لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المنتظره مساء اليوم، في الكاميرون أمام منتخب السنغال. صرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأنه تابع أعمال استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال المحافظة، وانطلاق مراكب الصيد بعد تزويدها بالوقود، نظرا لتحسن حالة الطقس. أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأحد، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين على هامش حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24، ومباحثاته مع الرئيس الصيني والتوافق على التعاون وبحث تطورات أزمة سد النهضة. 5 رحلات خاصة لمصر للطيران تنطلق إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب.. صور انطلقت من مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، 5 رحلات خاصة لشركة مصر للطيران لنقل مشجعي المنتخب الوطني إلي الكاميرون ، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال في بطولة كأس أمم أفريقيا والتى تقام اليوم الأحد. الجزار: الانتهاء من تنفيذ مستشفى العاشر من رمضان الجامعي سعة 200 سرير..و95% نسبة الإنجاز بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 67 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 80 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. القوى العاملة: تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن وزير الإسكان يكشف تفاصيل المشروعات داخل مدينة العاشر من رمضان صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره الصينى استئناف حركة الملاحة بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد تحسن حالة الطقس شبورة على الطرق اليوم بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 10 درجات المدارس تعلن نتائج امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بعد انتهاء أعمال التصحيح شكرى: مصر تتطلع لدعم جهود كافة الدول الإفريقية فى مواجهة تغير المناخ "فيتش": مشروعات قطاع البتروكيماويات بمصر تعزز رغبتها فى أن تصبح مركزا إقليميا

مصر تعزى المغرب فى وفاة الطفل ريان

أصدرت نيابة جنوب الزقازيق بمحافظة الشرقية، قرارا بـ إحالة الفتاة المتهمة في واقعة الابتزاز الإلكتروني لـ"أماني" ضحية الابتزاز الإلكتروني الجديدة بالشرقية، إلى المحاكمة الجنائية؛ على خلفية اتهامها بإنشاء عدة حسابات وهمية استعانت خلالها باسم وصورة المجني عليها بهدف تشويه صورتها وبث عبارات خادشة للحياء.

إحالة المتهمة بالابتزاز الإلكتروني للـفتاة "أماني" إلى المحاكمة الجنائية