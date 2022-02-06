شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 18 مسجدا فى المحافظات الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 18 مسجدًا، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 /2021م حتى تاريخه 567 مسجدًا ، منها 484 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 83 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان اليوم المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. يوسف مصطفى – قرية السوالم – دير مواس

2. عبد الوهاب أبو جويلى – دير السنقورية – بنى مزار

3. الحاج عبد الناصر – ابجاج الحطب – نجع الهماملة – مطاي

4. التقوى – مزروع – ابجاج الحطب – حلوة - مطاي

5. الرحمن البحرى – أبو نخلة عزبة القمادير - سمالوط

6. الشيخ عبد الوهاب - أبو سدرة – ريدة

7. النور – الشيخ علاء دمشير - المنيا

مديرية أوقاف المنوفية

8. الكبير – قرية مجيريا- أشمون

9. الحمد – قرية صنصفط- منوف

مديرية أوقاف الشرقية

10. أبو زمزم – تلراك

11. رضوان – الديسة – مركز ديرب نجم

مديرية أوقاف كفر الشيخ

12. الرحمن – نجع العريان – البرلس بلطيم

13. الهدى – كفر المرازقة - قلين

مديرية أوقاف الغربية

14. النور العامرية – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف أسيوط

15. النور – قرية النواورة البداري

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف السويس

1. مكة – المدينة الصناعية – حى الأربعين

2. وابور الملح – وابور الملح – حى الجناين

مديرية أوقاف الجيزة

3. الضباط – مساكن الرماية – الهرم