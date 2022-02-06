انهيار جزئي لمنزل مجاور لعقار ميت عقبة المنكوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مدحت فارس، عن ملابسات جديدة في انهيار منزل مهجور بمنطقة ميت عقبة بحي العجوزة.

انهيار المنزل أثر على المنزل رقم 41 المجاور له وسقط جزء من سقف غرفة الدور الأول مكون من (أرضي + دور متكرر)، ولم يسفر عن أي إصابات.

على الفور تم فصل جميع المرافق واتخاذ الاجراءات اللازمة للإزالة وسط انتشار رجال الشرطة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار منزل مهجور بشارع الطويل المتفرع من شارع الجامع.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ بري مدعومين بالمعدات اللازمة بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

تبين بالفحص انهيار منزل مكون من (أرضي + دور متكرر) مبني بالطوب اللبن وسقف خشب وصادر له قرار إزالة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.