انهيار منزل مهجور بميت عقبة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
شهدت منطقة ميت عقبة بحي العجوزة انهيار منزل غير مأهول بالسكان دون إصابات.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار منزل مهجور بشارع الطويل المتفرع من شارع الجامع.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ بري مدعومين بالمعدات اللازمة بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.
تبين بالفحص انهيار منزل مكون من (أرضي + دور متكرر) مبني بالطوب اللبن وسقف خشب وصادر له قرار إزالة.
تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.