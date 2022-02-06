الداخلية توجه قافله لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بحي أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة)، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعي مع المواطنين ومشاركتهم الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة تلك المناسبة الوطنية التي جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

جاء ذلك احتفالاً بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، واستمراره للدور المجتمعي لكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية.