أمن المنافذ: ضبط 38 قضية متنوعة.. وتنفيذ 108 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 1 قضية (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، ضبط 38 قضية، وتحرير1645 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، 208 حكم قضائى متنوع، وضبط 3 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.