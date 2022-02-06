رئيس جمعية أمراض السرطان: 3 أسباب رئيسية للإصابة.. والتدخين الأبرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى الصيرفي، رئيس الجمعية المصرية لأمراض السرطان ورئيس قسم الأورام بالمعهد القومي الأورام، إن نسبة الشفاء من السرطانات وصلت إلى 60%، والدولة تبذل جهودا كبيرة لتقديم أحدث العلاجات للمرضى.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم العالمي للسرطان لمناقشة منظومة علاج الأورام في مصر وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية، تحت رعاية وزارة الصحة.

وأضاف الصيرفي أن الملوثات والتدخين والسمنة المفرطة من أسباب السرطان، حيث يوجد في مصر نحو 13 مليون مدخن، يستهلكون نحو مليار سيجارة سنوياً، وفي نحو 48% من الأسر شخص مدخن.

وشدد على أن التدخين يسبب 80% من سرطان الرئة، وكذلك من أهم أسباب سرطانات المعدة والمثانة البولية.