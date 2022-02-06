الصحة تطلق 4 قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 4 قوافل طبية جديدة، اليوم الأحد، ولمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ بمناطق بئر 5 مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والمنتزه الريفية مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، و ساو مركز ديروط محافظة أسيوط، بشاير الخير محافظة أسوان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.