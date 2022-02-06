١٠٠ مليون ينتظرون الكأس.. رسالة "رياضة النواب" إلى المنتخب الوطني قبل مواجهة السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجَّه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رسالة دعم إلى المنتخب القومي، قبل مباراته المصيرية، أمام منتخب السنغال، اليوم الأحد، في نهائي كأس الأمم الإفريقية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي .

وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، قبيل سفره إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني، ضمن بعثة حزب مستقبل وطن، إن أكثر من 100 مليون مصري لديهم ثقة كبيرة في قدرتكم على تحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للحصول على النجمة الثمانية والعودة إلى القاهرة بالكأس الغالية .

وأشار حسين، في رسالته إلى المنتخب الوطني، إلى أن متابعي بطولة الأمم الإفريقية في مختلف دول العالم يقفون احتراماً وتقديراً لأدائكم الممتع والباهر، خلال المباريات السابقة، من عمر البطولة، قائلًا: "الفريق الذي يتغلب على البلد المنظم للبطولة ويقصي المغرب وكوت ديفوار، ليس من الصعب عليه الفوز على السنغال".

واختتم رئيس لجنة الشباب رسالته بمطالبة الجماهير المصرية بدعم المنتخب للفوز والتوحد خلفه والشد من أزره، متمنياً أن يحصل المنتخب القومي على اللقب الذي غاب عن مصر منذ 12 عامًا.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره السنغالي اليوم الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.