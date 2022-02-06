شكرا لقرائتكم خبر عن يارب العالمين روحنا منصورين.. هتافات الجماهير بالمطار قبل السفر للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع العشرات من مشجعي المنتخب الوطني، صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي، للسفر إلى الكاميرون لدعم ومؤازرة المنتخب في مباراته اليوم أمام المنتخب السنغالى فى نهائى كأس الأمم الأفريقية، خطف أنظار المسافرين في صالات الركاب.

ورفع مشجعو المنتخب أعلام مصر مع ارتداء تيشرتات المنتخب داخل صالة صالات السفر بمبني الركاب رقم 3، ومبني الركاب رقم1، مع وصلة هتافات منها "يارب العالمين روحنا منصورين".

وغادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، 9 رحلات جوية متوجهة إلى مطار ياوندي بالكاميران على متنها الجماهير المصرية المغادرة لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المنتظره مساء اليوم، في الكاميرون أمام منتخب السنغال.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات سفر الجماهير المغادرة على متن رحلات مصر للطيران وعددهم 5 رحلات، من خلال مبنى الركاب رقم 3 وسط إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

فيما تم إنهاء إجراءات الجماهير المغادرة على متن رحلات شركة إير كايرو والمصرية العالمية للطيران، وعددهم 4 رحلات آخرين من خلال مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير المبنى، وسط إتخاذ أيضا كافة التدابير الإحترازية مع تقديم واجب الضيافة لهم من حلوى والتقاط صورا تذكارية.