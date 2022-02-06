شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إعدام 387 طن أغذية و12 ألفا و765 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 386 طنا و974 كيلو جرام أغذية، بالإضافة إلى 12 ألفا و765 لترا من العصائر والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال عدة حملات شنتها الوزارة، بالتعاون مع مباحث التموين، بداية من شهر نوفمبر 2021 وحتى يناير الماضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فى إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين من خلال التأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إلى أن الحملة تضمنت المرور على 12785 منشأة غذائية ما بين مطاعم وفنادق، مخابز، وثلاجات تخزين، لافتا إلى تحرير 9861 محضرا بالمخالفات التى تم رصدها.

وبدورها، قالت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، إن فرق التفتيش على سلامة الغذاء قامت بسحب 25986 عينة أغذية مختلفة وأرسلت للمعامل لتحليلها والتأكد من صلاحيتها، كما تم 77 طنا و 202 كيلوجرام أغذية متنوعة، بالإضافة إلى 13325 لترا للشك في صلاحياتها للاستهلاك الآدمى.

وأكدت "حمزة" استمرار حملات الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة وأمان الأطعمة والمشروبات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.