شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطلق منحة "سفراء المناخ الأفارقة" استعدادا لـ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتورة نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، واتحاد الجامعات الأفريقية والمركز الثقافي البريطاني، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن منحة تدريبية أون لاين باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني، ضمن فعاليات مبادرة، المليون شباب متطوع للتكيف المناخي " سفراء المناخ الافارقة، ضمن البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ، الذى يستهدف تخريج 5000 سفير مناخ، من طلاب الجامعات الافريقية، برعاية اتحاد الجامعات الأفريقية الدكتور بكري سعيد عثمان.

وأكدت الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم فتح باب التسجيل في البرنامج التأهيلي لسفراء المناخ الأفارقة اعتبارا من امس السبت 5 فبراير 2022، علي أن تبداء الدورة السبت المقبل 12 فبراير وتنتهي فى 24 فبراير 2022 لمدة 12 يوما، وهي منحة تدريبية لزيادة الوعي بالعمل المناخي ومواجهة التغيرات المناخية للأنشطة الفردية والمنزلية، وإعداد جيل من الشباب الملهمين والمؤثرين ليكون لهم دور توعوي في القارة، للحد من انبعاثات الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالتوازى مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف COP27 نوفمبر المقبل 2022.

وأكدت الجامعة، أن المنحة التدريبية مجانية لطلاب الجامعات الافريقية بالتعاون مع رؤساء ال COP26 ممثلا عنهم المركز الثقافي البريطانى، واتحاد الجامعات الأفريقية، الذى يضم 500 جامعة في 52 دولة إفريقيا، حيث سيتم ترشيح 10 طلاب من كل جامعة من الطلاب الافارقة بالجامعات الافريقية بمصر والخارج.

وهذا البرنامج أون لاين علي تطبيق ميكروسوفت تيمز من خلال كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني في إطار فعاليات مبادرة المليون، شباب متطوع للتكيف المناخي التي شاركت الكلية في تأسيسها ويتم التدريب علي ايدي خبراء وكوادر علمية متخصصة برئاسة الدكتورة نهي سمير دنيا وإشراف من الدكتور مصطفي الشربيني رئيس المبادرة والأمين العام حسام الدين محمود، حيث يسعي اتحاد الجامعات الأفريقية الممثل للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي للجامعات أن ينشر ثقافة المناخ وسوف ينظم دورة في بداية العام الدراسي الجديد لجميع الطلاب الجدد بمشاركة من الكلية والمبادرة وبعض المؤسسات التعليمية الافريقية.







