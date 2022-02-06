شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تتلقى طلبات الراغبين فى العمل بالحصة لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي تلقى طلبات الراغبين فى العمل بالحصة خلال الفصل الدراسى الثانى، حيث أتاحت المديرية التقدم بداية من السبت 5 فبراير حتى 10 من نفس الشهر. وخصصت المديرية لكل مادة يوما للتقدم واستلام الملفات للتخصصات والأيام كالتالى: - السبت الموافق 5 فبراير2022 التقديم لتخصص مادة اللغة العربية. - الأحد الموافق 6 فبراير 2022 التقديم لمادتى العلوم والدراسات الاجتماعية. - الاثنين الموافق 7فبراير التقديم لمادة معلم فصل ورياض الأطفال. - الثلاثاء الموافق 8 فبراير التقديم لمادتى الرياضيات واللغة الانجليزية. - الأربعاء الموافق 9 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد ( اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية. - الخميس الموافق 10 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيات واللغة الانجليزية.