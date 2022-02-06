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تعليم الجيزة تتلقى طلبات الراغبين فى العمل بالحصة لليوم الثانى على التوالى

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القاهرة - سامية سيد - تواصل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي تلقى طلبات الراغبين فى العمل بالحصة خلال الفصل الدراسى الثانى، حيث أتاحت المديرية التقدم بداية من السبت 5 فبراير حتى 10 من نفس الشهر.

 

وخصصت المديرية لكل مادة يوما للتقدم واستلام الملفات للتخصصات والأيام كالتالى: 

 

- السبت الموافق 5 فبراير2022 التقديم لتخصص مادة اللغة العربية.

- الأحد الموافق 6 فبراير 2022 التقديم لمادتى العلوم والدراسات الاجتماعية.

- الاثنين الموافق 7فبراير التقديم لمادة معلم فصل ورياض الأطفال.

- الثلاثاء الموافق 8 فبراير التقديم لمادتى الرياضيات واللغة الانجليزية.

- الأربعاء الموافق 9 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد ( اللغة العربية والعلوم والدراسات الاجتماعية.

- الخميس الموافق 10 فبراير التقديم للمتخلفين لمواد  معلم فصل ورياض الأطفال والرياضيات واللغة الانجليزية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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