شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز البيئة بقنا يطلق مبادرة "أنا الرائد البيئى" لزراعة أشجار مثمرة بـ5 قرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق جهاز شئون البيئة بقنا مبادرة "أنا الرائد البيئى أنا مصرى" بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية للتنمية لزراعة الأشجار المثمرة بقرى المجلس المحلى جراجوس بمدينة قوص، وتهدف المبادرة لإعداد النشء إلى رائد بيئي لديه ثقافة وفن الحفاظ على البيئة، وتوعية أقرانه من المجتمع فى إطار مشروع الفن للجميع، لدعم المبادرات الشبابية، وتستهدف المبادرة 100 تلميذ من عمر 10 إلى 15 عاما من قرى الجمالية وجراجوس والحلة والشعراني والخرانقة لمدة خمسة أيام و زراعة 150 شجرة مثمرة .

وعلى مدار يومان تم إطلاق برنامج تدريبى لاستهداف 20 تلميذا من المرحلة الإعدادية، وتم زراعة 30 شجرة مثمرة، حاضر فيها المهندس أسعد محمد منسق عام المبادرة و رئيس قسم الإعلام والتوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا والدكتور عبدالله العرابى كميائى بشركة مياه الشرب، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى.

وتناولت الجلسة الافتتاحيه للمبادرة التعريف بها، وأهدافها من إعداد رائد بيئي لديه ثقافة وفن الحفاظ على البيئة، وتم النقاش المبسط لتعريفات ومفاهيم البيئة و التلوث البيئي و مصادر التلوث وآثارها على البيئة والحلول، كما تم عرض توضيحي فقرات غنائية للحفاظ على البيئة و فوائد التشجير و كيفية زراعة المسطحات الخضراء ، كما تم تنفيذ ورشة عمل كيفية زراعة الأشجار و لتحفيز التلاميذ تسليم كل تلميذ شجرة مثمرة لزراعتها و اهتمامه بها، و توضيح دور الرائد البيئى فى الحفاظ على البيئة وتثقيف زملائه وأقرانه بالأسرة والقرية.

فيما حاضر الدكتور عبدالله العرابى كيميائى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى واستشاري تدريب متخصص في المجال البيئي بتنفيذ ورشة تدريبية بعنوان (الدائرة الخضراء) التى تهدف إلى توضيح الموارد الطبيعية وأهمية الحفاظ عليها مثل الأنهار والبحار والأشجار والتربة و كيفية الاستفادة منها للاستثمار الأمثل لها لتوضيح مفهوم الاقتصاد الأخضر وريادة الاعمال البيئية متخذا إعادة تدوير المتبقيات الزراعية في تصنيع الأعلاف الغير تقليدية والكومبوست، وتناول ايضا من خلال الورشة فرز المخلفات بكافة أنواعها عمليا بمشاركة الاطفال و بتصنيفها مع شرح أساليب اعادة تدويرها والتخلص الآمن منها .

وفى نهاية الورشة، تم إهداء كل تلميذ شجرة مثمرة ليتم زراعتها بمدرسته أو أمام منزله والاهتمام بها ورعايتها.























