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تداول 1088 طن بضائع و354 شاحنة و28 سيارة بموانئ البحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1088 طن بضائع عامة ومتنوعة  و354 شاحنة و 28 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الواردات 220 شاحنة و26 سيارة ملاكي ومتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ .

وشملت حركة الصادرات تداول 1088 طن بضائع عامة 134 شاحنة و 2 سيارة ملاكي ومتنوعة، واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 115 شاحنة 22 ملاكي والسفينة امل بحمولة 105 شاحنة 4 سيارات ملاكي والسفينة CMIPOL  CHANGAN  قادمة من ضبا  لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة 1 ملاكي .

كما غادر ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم تصدير  54 شاحنة بحمولة 1088 طن بضائع عامة و1 ملاكى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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