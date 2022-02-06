وزيرة الهجرة تلتقى رواد أعمال مصريين بالخارج وأفارقة لبحث خلق فرص استثمارية

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القاهرة - سامية سيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء تفاعليًا عبر تطبيق "زووم" مع عدد من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، وبحضور السفير محمد خيرت، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، وذلك في إطار مبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة" التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي أعلنها الرئيس السيسي.

وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين، وأعربت عن سعادتها بالتواصل معهم وفخرها بهذا التجمع من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، مقدمة الشكر إلى الدكتورة دينا شريف الخبير المصري بالولايات المتحدة الأمريكية والمدير التنفيذي لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT، على قدرتها في جمع هؤلاء الرواد المتميزين للمشاركة في اللقاء، وذلك في ضوء مبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة".

وأضافت وزيرة الهجرة، أن هذه المبادرة تستهدف التوعية والتعرف أكثر فأكثر على خبرات وأفكار في مجال ريادة الأعمال من المصريين بالخارج وأشقائهم الأفارقة، وذلك ليس فقط لتبادل هذه الخبرات وإنما أيضًا لدراسة إمكانية خلق فرص عمل واستثمار من أجل تحقيق أعظم الاستفادة منها في عملية التنمية الجارية بالدولة المصرية، وبما يعزز بالتوازي العمق الأفريقي لدى مصر ويفتح قنوات للتعاون فيما بين السوق المصرية والسوق الأفريقية بما يحقق زيادة الاستثمارات.

من جانبها، أعربت الدكتور دينا شريف عن سعادتها بلقاء الوزيرة، ووجهت لها خالص الشكر على إتاحة هذه الفرصة للاستماع إلى رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة والتحدث إليهم والاستفادة من تخصصاتهم، وذلك عقب اللقاء الذي جمعها مع مجموعة أفريقية منهم في يناير الماضي كانوا يروجون لمجال ريادة الأعمال والابتكار في أفريقيا، معبرة عن امتنانها لما تبذله وزيرة الهجرة من جهود في مد جسور التواصل مع الخبراء المصريين بالخارج في المجالات المختلفة.

وشارك في اللقاء عدد من رواد الأعمال المصريين بالخارج الذين حققوا نجاحا كبيرا، من بينهم مصطفى قنديل، وعلي سلامة المصنف ضمن أكثر 8 شباب مصريين ناجحين بالشرق الأوسط من قبل مجلة "فوربس" العالمية، ويوسف ممدوح، وغيرهم من المصريين والأفارقة الذين حققوا نجاحا كبيرا والمقيمين في كندا والولايات المتحدة والإمارات ونيجيريا وغانا وإثيوبيا ورواندا.

وقال شيندو أزودو، رائد أعمال شاب من نيجيريا متخصص في مجال التكنولوجيا وخريج جامعة MIT الأمريكية، إنه زار مصر وانبهر بكل ما رآه من تطور وتقدم وخاصة في البنية التحتية للدولة، كما عقد عدة لقاءات مع شركات ناشئة وجهات استثمارية بهدف الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في مصر، كما أكد أنها دولة جاذبة للاستثمارات والمستثمرين ولها سوق كبيرة واعدة على مستوى العالم، وأنه سيأتي إلى مصر مرة أخرى أواخر شهر مارس القادم لتنفيذ مشروعه فيها، وأنه يتطلع إلى تبادل العمالة الماهرة والموهوبة فيما بين مصر ونيجيريا بما يثري التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مثمنا دور مصر الفاعل والمؤثر في القارة السمراء على كل المستويات.

وفي نفس السياق، أعلنت وزيرة الهجرة كل من مصطفى قنديل سفيرًا لمبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة" من الجانب المصري، وشيندو أزودو سفيرًا للمبادرة من الجانب الأفريقي، مؤكدة أنهما من النماذج الشابة الواعدة التي تعطي أملا في مستقبل مشرق، كما أعرب الاثنان عن خالص شكرهما وامتنانهما للوزيرة على هذا التقدير والتكريم.

وكذلك استعرض باقي رواد الأعمال تخصصاتهم وخبراتهم والمشروعات التي قاموا بتدشينها في عدة مجالات مثل الاتصالات والتكنولوجيا والطاقة المائية والصحة والمستلزمات الطبية وتمكين المرأة والبنوك والتمويل والبيئة والإلكترونيات والأزياء.

وفي الختام، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن اعتزازها وفخرها بقصص نجاح كل المشاركين في اللقاء من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، وقالت إن الأفكار التي تبدأ صغيرة وبسيطة من الممكن أن تتحول إلى مشروعات كبرى، مؤكدة الحرص على إشراكهم في جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وهو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والمقرر انعقاده أواخر شهر مارس القادم، على أن تخصص جلسة من الجلسات لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة لتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال الصناعة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة.

كما أعلنت وزيرة الهجرة عن البدء في إنشاء صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتصبح منصة جامعة لهؤلاء الرواد يضعون فيها خبراتهم وأفكارهم والتفاصيل المتعلقة بالسيرة الذاتية لكل منهم، بما يسهل عملية الاطلاع والتعارف وتبادل الآراء والمقترحات وكذلك المشاركة في الأنشطة التي تطلقها الوزارة تحت مظلة مبادرة "رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة".