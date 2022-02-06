شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توافق على استحداث دبلوم فى اقتصاديات الدواء بكلية الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استحداث دبلوم "اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية" بكلية الصيدلة كبرنامج قائم على التعليم عبر الإنترنت بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بالتعاون مع جامعة بورنموث بالمملكة المتحدة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تحرص على التطوير المستمر للبرامج الأكاديمية لتكون ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية، وتتيح تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لتخريج أجيال متميزة لديها القدرة على تلبية احتياجات المجتمع والمنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والدولي في مختلف المجالات ومن بينها الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الجامعة تواصل دورها الفعال في النهوض بالمنظومة الطبية وتحسين الحالة الصحية والمنظومة الطبية وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن دبلوم اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية يهدف إلى وضع أسس لفهم اقتصاديات الدواء باعتباره جزءًا من اقتصاديات الصحة، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة تُعد منارة التعليم الصيدلي في مصر، وأن التعاون بينها وبين جامعة بورنموث بالمملكة المتحدة يساهم في خلق فرص جديدة للطلاب الذين يعملون أو يستهدفون العمل في مجالات الصناعات الدوائية أو الطبية أو التشخيصية، أو ضمن صياغة سياسة التكنولوجيا الصحية، أو الذين يرغبون في تطوير مهارات الرعاية الصحية القائمة على الأدلة وعلم اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية (HTA).

من جانبها، قالت الدكتورة شهدة المراغي القائمة بأعمال عميد كلية الصيدلة، إن مدة الدراسة بدبلوم اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية سنة دراسية واحدة تتضمن 32 ساعة معتمدة، ويشمل الدبلوم جانبين أساسيين هما وحدات التعلم ومشروع التخرج، ويتم خلاله التدريس بواسطة أساتذة من جامعة القاهرة إلى جانب أساتذة وخبراء دوليين في مجال اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية.

وأشارت الدكتورة شهدة إلى أن البرنامج تم تصميمه ليناسب التعلم عن بُعد (عبر الإنترنت) في تعاون مشترك بين قسم الصيدلة الإكلينيكية بالكلية وجامعة بورنموث بالمملكة المتحده وأن الالتحاق به يتطلب أن يكون المتقدم متخصصا في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي أو العالمي، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال أو ما يعادله (بما في ذلك المؤهلات الدولية) في المجالات ذات الصلة بالرعاية الصحية المهنية، وهي الصيدلة والطب والتمريض والطب البيطري، بتقدير عام جيد جدًا على الأقل.