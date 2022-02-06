شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الصحة بإصدار شهادات المطابقة الفنية لمركبات الإسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان رقم 31 لسنة 2022 بإسناد إصدار شهادات المطابقة الفنية لمركبات الإسعاف الخاصة العاملة فى مجال الإسعاف البحرى غير التابعة لهيئة الاسعاف المصرية بمراعاة أن تصدر الشهادة من الهيئة ولا تعد ترخيصا لتسيير المركبة .

وجاء بالقرار ان تلتزم الشركات العاملة في مجال الاسعاف البحرى بالحصول علي شهادة المطابقة للمواصفات الفنية لمركباتها .