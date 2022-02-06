كثافات في هذه المناطق.. تعرف على الحالة المرورية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شهدت معظم الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، بمختلف أنحاء محافظتي القاهرة والجيزة حالة من التكدس المروري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وسط تواجد رجال الأمن في الشوارع والميادين، لمتابعة حركة سير السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والكباري والميادين، وتقليل أي كثافات مرورية.

السلام

كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة على الطريق الدائري في الاتجاهين السلام والهرم، ومحور 26 يوليو بالتحديد منطقتي المرج وشبرا الخيمة، وشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد حالة من الازدحام في سير السيارات والحركة المرورية.

القاهرة والجيزة

وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة، وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، كما شهد محور عرابي؛ كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم، وصولا إلى المهندسين، وبمحيط كوبري أحمد عرابي.

وتكدست حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وأمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر.

وتباطأت حركة السيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وفي الاتجاه العكسي، بسبب أعطال متكررة للسيارات، وللمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة.

وكثفت الإدارة العامة للمرور في محافظتي القاهرة والجيزة من سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، لمساعدة قائدي السيارات فى حال تعطلت سياراتهم بالطريق.

كما أطلقت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة وموسعة، لرصد جميع المُخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع أحياء المحافظة، وبالتعاون مع أجهزة الأمن وشرطة المرور المرافق وممثلي الجهات المعنية، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.