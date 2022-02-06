" نادية" تطلب خلع زوجها: "بيقرص البنت عشان تصحى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت "نادية. م"، موظفة بالشهر العقاري، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، للمطالبة بخلع زوجها "أ. ك"، سائق تاكسي، بعد 3 سنوات من الزواج مبررة طلبها "بيقرص بنته عشان تصحى من النوم وبيتهرب مني".

قالت "نادية" في دعواها رقم 322 لسنة 2021: "تعرفت على زوجي عن طريق شقيقته الصغيرة، وارتبطنا عاطفيًا لفترة قبل الخطبة، وبعد سنة تقدم لخطبتي لمدة سنتين ثم انتقلنا سويًا إلى عش الزوجية".

أكملت: "اندهشت من شخصية زوجي الغريبة بعد الزواج فهو عندما شعر بأنني حامل لم يقترب مني نهائياً رغم فرحته الشديدة بابنته، اعتقدت وقتها بأنه يشعر بتعب الحمل لكني لاحظت استمرار الوضع وتهربه الشديد، وبعد إنجابي انقلب وضعه وعند تلميحاتي عن الوضع يتهرب بكلماته ونزوله لعمله".

وذكرت الزوجة: "شعرت باستحالة المعيشة مع زوجي بعدما لاحظت تعرض طفلتي للضرب والقرص حتى تستيقظ من النوم وأخرج بها من غرفة النوم أجبرني على ترك المنزل، حاولت افهمه والاتصال المتكرر على هاتفه حتى أعلم ما بداخله، لكنه تهرب كالعادة".

تختتم: "بالفعل لجأت إلى محكمة الاسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضد زوجي، ولاتزال الدعوى منظورة حتى الآن".