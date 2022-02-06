"محمد" يطلب تطليق زوجته: "طول اليوم بتشرب موز باللبن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام" محمد" دعوى تطليق ضد زوجته أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، مبررا طلبه "مراتي بتشرب موز باللبن كتير، ووزنها بيزيد كل يوم"

وقال "محمد.س"، 30 سنة، موظف بأحد الفندق، في دعواه رقم 446 لسنة 2021: "تزوجت من (ش. ش، 22 سنة) زواج تقليدي لكونها بنت الجيران، ولمجرد تبادل النظرات شعرت بأنها تريد الزواج فتحدثناً فى وجود الأهل واقتنعت بشخصيتها البشوشة وتدينها".

وأضاف: "عشت معها أجمل أيام عمري و اكتملت فرحتي بعدما علمت بحمل زوجتي، لكن وقعت من على السلم ونزول الطفل"

وأضاف الزوج: "وقعت مشاجرة بيننا بسبب مصارفها الزيادة والغريبة وزيادة وزنها.. يوميا تقوم بشرب موز باللبن، حاولت أقنعها بتناول كميات قليلة وعلى فترات لكنها اعتقدت وقتها بأنه بخل".

يتذكر "محمد" لحظة النهاية، التي قرر فيها إنهاء زواجهما: "دخل على زوجته المطبخ وجدتها تأكل بطريقة غريبة وكأنها محرومة، فتحدث معها لكنها لم تقبل الكلمات وقام وقتها بضربها وتهديدها وطردها من الشقة".

فشلت محاولات الصلح بينهما فيما بعد فلجأ الزوج إلى رفع دعوى تطليق للضرر، لا تزال منظورة حتى الآن.