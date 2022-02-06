"التموين": غدا بدء الأوكازيون الشتوي لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء موسم التصفية الموسمية الأولى- الأوكازيون الشتوي- لعام ‏‏2022، غدا الإثنين، ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.

وأكدت الوزارة- في بيان، اليوم- ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية ‏الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، وإعلان ‏الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به ‏بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على ‏التصفية.‏

وأشارت إلى أن ‏الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وحصول ‏المواطن على السلع بتخفيضات قد تصل إلى 50%.

وأضافت أن الأوكازيون فرصة سانحة للمواطن والتاجر الذي يستخدمه لإحداث رواج في تجارته، مشيرة إلى أنه كل عام يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏على 3500 محل، مؤكدة أنه لا يشمل محال بيع الملابس فقط، بل ‏يضم محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية و الشنط) ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.

ونوهت بأن جميع مديريات التموين ستقوم بتقديم تسهيلات للمحال التجارية التي ترغب في المشاركة في الأوكازيون، من خلال حصولها على تصاريح الدخول في موسم التخفيضات الشتوية.