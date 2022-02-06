لا تنخدعوا بالحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام وموعد التقلبات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة وموعد عودة التقلبات الجوية والأمطار.

وقالت غانم، في تصريحات لمصراوي اليوم الأحد، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على مدار الأيام المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتعود إلى طبيعتها في فصل الشتاء، حيث تسجل اليوم 18 درجة وتصل إلى 20 درجة على القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وتابعت: "حالة الطقس خلال فترة النهار ستكون شتوية مائلة للبرودة على محافظات شمال البلاد، والوجه البحري والقاهرة، دافئة على محافظات جنوب البلاد وسيناء، لكن خلال فترات الليل يكون الطقس شديد البرودة على أغلب المناطق ويصل لحد الصقيع على بعض المناطق".

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، وأنه لا يجب أن ننخدع بارتفاع درجات الحرارة نهارا.

وأشارت إلى أنه بداية من يوم الأربعاء من المتوقع أن تتعرض البلاد لموجة من عدم التقلبات نتيجة وجود منخفض جوي، وسيتم الإعلان لاحقا على تفاصيل هذه الموجة.