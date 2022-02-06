وزير الري: رفع حالة الاستنفار للتعامل مع الأمطار والسيول.. وزيادة إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً، اليوم الأحد، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من قيادات مصلحة الري وهيئة الصرف وهيئة السد العالي المُكلفين حديثاً؛ لتأكيد التكليفات الجديدة الخاصة بهم.

وأوضح عبد العاطي أن معيار الكفاءة هو المعيار الأساسي في اختيار قيادات الوزارة، وأن تحقيق الشفافية يُعد من أهم سبل التطوير ورفع كفاءة العمل، مشيراً إلى أن الهدف من حركة الترقيات والتنقلات هو تحقيق المصلحة العامة وسرعة الأداء والإنجاز ، مؤكداً دعمه قيادات الوزارة في أداء مهامهم مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وحسن سير العمل، مطالباً الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كل النواحي الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

ووجه عبد العاطي بزيادة معدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع، واستمرار الرقابة على أعمال التأهيل المنفذة بكل المحافظات، مع مراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، كما وجه سيادته بزيادة معدلات تأهيل المساقي وتطبيق نظم الري الحديث من خلال البروتوكول الموقع مع وزارتي الزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي بهذا الشأن.

ووجه وزير الري بمتابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات، والاستمرار في بذل الجهد وتأكيد عالجاهزية التامة لكل المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

ووجه عبد العاطي بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع أجهزة الوزارة للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وجاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ للتعامل مع أي ازدحامات، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

واستعرض وزير الري الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، مثل مشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، موجهاً بمواصلة بذل الجهد للعمل بهذه المشروعات المهمة بما يضمن الانتهاء من التنفيذ بأعلى معدلات من الجودة والكفاءة وطبقاً للمعدلات الزمنية الموضوعة.

وشدد وزير الري على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.